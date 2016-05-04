Womad Cáceres: 25 años de cosmopolitismo y compromiso
- Entre los días 5 y 7 de mayo el festival Womad celebra en Cáceres sus 25 años
- El domingo 8 de mayo de 13 a 15 h. escucha un especial con lo más destacado.
Entre los días 5 y 7 de mayo el festival celebra una fecha redonda, sus 25 años, con una edición marcada por el compromiso social de artistas y bandas como Asían Dub Foundation, 47 Soul, Rachid Taha o Niño de Elche. La programación se completa con actividades durante todo el día, un ciclo de cine, exposiciones de arte, talleres, pasacalles y una propuesta novedosa, “mundo de palabras” donde personalidades del mundo de la cultura y la política leerán canciones de artistas de hayan pasado por Womad Cáceres en ediciones anteriores.
Lo más destacado de esos tres días de festival lo podrás escuchar en un programa especial este domingo 8 de mayo, entre las 13 y las 15 horas. Una muestra de ese encuentro multicultural con las propuestas de 32 artistas procedentes de 15 países.
Un cartel por petición popular
En la presentación de este aniversario, la directora artística del festival Dánia Débora explicaba cómo el publico a través de las redes había pedido la presencia de artistas veteranos en el Womad. Es el caso de Asian Dub Fundation, con más de 20 años de música reivindicativa y sobre todo, inventiva, que crece en la fusión de punk rock, ritmos electrónicos, reggae, bhangra y hiphop. El rockero franco argelino Rachid Taha es otro de los reclamados, con una sólida carrera, su rock está plagado de guiños al räi, los sonidos de Oriente Medio, la música africana, la electrónica…o los Clash
Niño de Elche es uno de esos tantos que se apunta Womad Cáceres. “Voces del Extremo” le ha convertido en uno de los artistas más reclamados y él no deja de sorprender con una propuesta llena de autenticidad en lo político y lo estético, con las palabras de Voces del Extremo y el enorme registro vocal de Paco Contreras.
Con una puesta en escena también contundente regresan 47 Soul. De origen palestino, jordano y sirio, la formación combina el tradicional dabke con los sonidos de las calles palestinas, las melodías tradicionales del sharm y la electrónica.
La vertiente internacional de este Womad la completan los ritmos árabes y electrónicos de Orange Blossom (Francia/Egipto), el nuevo soul de oriente medio que representa Ester Rada, las influencias caboverdianas de Lura (Portugal/Cabo Verde) o los pioneros del funk en Japón, Osaka Monaurail.
Entre las presencias nacionales están la poderosa cantaora onubense Argentina, la gaitera Mercedes Peón, con una propuesta entre el folk y la vanguardia experimental, y una gran representación de músicos locales que empiezan a hacerse espacio a nivel nacional, Banbikina, Descalzas, Dr. Olmedo y Mujer Cocodrilo o una formación de origen galo y extremeño, Deck Project.
Escucha los sonidos del mundo, este domingo 8 de mayo, entre las 13 y las 15 horas en un especial Womad Cáceres en Radio3.