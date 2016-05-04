Womad Cáceres: 25 años de cosmopolitismo y compromiso

Entre los días 5 y 7 de mayo el festival celebra una fecha redonda, sus 25 años, con una edición marcada por el compromiso social de artistas y bandas como Asían Dub Foundation, 47 Soul, Rachid Taha o Niño de Elche. La programación se completa con actividades durante todo el día, un ciclo de cine, exposiciones de arte, talleres, pasacalles y una propuesta novedosa, “mundo de palabras” donde personalidades del mundo de la cultura y la política leerán canciones de artistas de hayan pasado por Womad Cáceres en ediciones anteriores.

Lo más destacado de esos tres días de festival lo podrás escuchar en un programa especial este domingo 8 de mayo, entre las 13 y las 15 horas. Una muestra de ese encuentro multicultural con las propuestas de 32 artistas procedentes de 15 países.