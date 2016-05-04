Escucha el SOS 4.8 en directo en Radio3

Este fin de semana arrancamos temporada de festivales y lo hacemos un año más en Murcia. Radio3 vuelve al SOS 4.8 para contarte todo lo que ocurra en directo. Será este viernes y sábado 6 y 7 de mayo desde las 21.00h.

Un programación especial en la que podrás escuchar los mejores conciertos del festival murciano con los nombres a la cabeza de Manic Street Preachers, celebrando el 20 aniversario de su disco ‘Everything Must Go’, Of Montreal, una de las bandas más caleidoscópicas del panorama actual, o The Libertines, presentando su regreso después de 12 años fuera del estudio. Spring King, Blonde Redhead, Chvurches, Matt & Kim o Kassasin Street son algunos otros nombres internacionales que hacen más que interesante esta edición del SOS 4.8.

Aunque la apuesta del SOS 4.8 es clara y rotunda por los grupos de casa. Love of Lesbian, Amaral, Second y León Benavente lideran la programación nacional, que completan Belize, Toundra, Iseo, Corizonas, Solea Morente, Nudozurdo o Triangulo de Amor Bizarro entre otros.