Escucha el SOS 4.8 en directo en Radio3
- Abrimos temporada de festivales con los mejores conciertos desde el SOS 4.8
- Este viernes y sábado el festival murciano en directo desde las 21.00
Este fin de semana arrancamos temporada de festivales y lo hacemos un año más en Murcia. Radio3 vuelve al SOS 4.8 para contarte todo lo que ocurra en directo. Será este viernes y sábado 6 y 7 de mayo desde las 21.00h.
Un programación especial en la que podrás escuchar los mejores conciertos del festival murciano con los nombres a la cabeza de Manic Street Preachers, celebrando el 20 aniversario de su disco ‘Everything Must Go’, Of Montreal, una de las bandas más caleidoscópicas del panorama actual, o The Libertines, presentando su regreso después de 12 años fuera del estudio. Spring King, Blonde Redhead, Chvurches, Matt & Kim o Kassasin Street son algunos otros nombres internacionales que hacen más que interesante esta edición del SOS 4.8.
Aunque la apuesta del SOS 4.8 es clara y rotunda por los grupos de casa. Love of Lesbian, Amaral, Second y León Benavente lideran la programación nacional, que completan Belize, Toundra, Iseo, Corizonas, Solea Morente, Nudozurdo o Triangulo de Amor Bizarro entre otros.
Escenario Radio 3
La música sin pausas sonará desde primera hora de la tarde del viernes y hasta el cierre del festival en el Escenario Radio 3. Allí se darán cita las sesiones de casi una treintena de DJ como Pional, Edu Imbernon, Gonçalo, Undo, Eme Dj, AWWZ, Najwa Dj, Ed is Dead o Ley Dj.
Ya sabes, recuerda la cita. Este fin de semana el SOS 4.8 se te cuela en casa desde las 21.00. Y si estás en Murcia, búscanos en el recinto, sácate una foto y compartela con la etiqueta #Radio3SOS48