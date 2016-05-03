Estrenamos el nuevo disco de Muchachito, 'El Jiro'
- Escucha el disco completo antes de su publicación este viernes 6 de mayo
- El Jiro es el primer disco de Muchachito desde Idas y vueltas (2010)
Muchachito estrena disco en Radio 3. Ya puedes escuchar completo El Jiro, un nuevo trabajo de 11 canciones que se publica este viernes 6 de mayo con El Orfanato Eléctrico.
"Quería que la gente pudiera bailar con este disco", dice el propio Muchachito (cuyo nombre real es Jairo Pereira) de un álbum que ha testado en directo antes de pasar por el estudio gracias a la gira La Maqueta. El Jiro está grabado en Jerez de la Frontera y su sonido se logró gracias a la colaboración de Ale Acosta de Fuel Fandango.
Edición especial y versiones en El Jiro
En el disco aparecen también la guitarra de Diego Pozo (de Los Delinqüentes) y la voz de Aurora García (sin The Betrayers). Como es habitual cuando hablamos de Muchachito, en El Jiro hay dos versiones: "En mi cabeza", del argentino Kevin Johansen, y "Aeropuerto", del grupo Caníbal.
Existe una edición especialldel disco que viene en una caja metálica e incluye un juego de mesa con piezas y un dado de cartón para montar y un cómic sobre la historia del radiocasete. Hasta el viernes no podrás jugar con él pero ya puedes escuchar aquí este nuevo trabajo completo.
Dicen de él que es el gran jiro en la carrera musical de Muchachito. Pero con jota de Jairo.
1. Tiré
2. Medios
3. Nuestro largo y gran viaje
4. Sin sentido
5. En mi cabeza
6. Aeropuerto
7. Igual que ayer
8. Echaremos cuentas
9. Te perdí
10. Benditos animales
11. Adiós Compai
Muchachito de gira con El Jiro
Puedes ver a Muchachito presentando El Jiro en concierto en las siguientes fechas y lugares:
20 de mayo - Sevilla - Territorios Sevilla
21 de mayo - Xabia (Alicante) - Festival Montgorock
28 demayo - Gijón - Motorshow
18 de junio - Santa Coloma (Barcelona)
9 de julio - Getafe - Cultura Inquieta
16 de julio - Chipiona - Festival Alrumbo
20 de mayo - Valladolid
29 de mayo - Elche
6 de agosto - Adra (Granada) - Juergas Rock
13 de agosto - Muros (A Coruña) - Castelo Rock
20 de agosto - Tarifa (Cádiz) - Tarifeando
10 de septiembre - Murcia
23 de septiembre - Segovia