Estrenamos el nuevo disco de Muchachito, 'El Jiro'

Muchachito estrena disco en Radio 3. Ya puedes escuchar completo El Jiro, un nuevo trabajo de 11 canciones que se publica este viernes 6 de mayo con El Orfanato Eléctrico.

"Quería que la gente pudiera bailar con este disco", dice el propio Muchachito (cuyo nombre real es Jairo Pereira) de un álbum que ha testado en directo antes de pasar por el estudio gracias a la gira La Maqueta. El Jiro está grabado en Jerez de la Frontera y su sonido se logró gracias a la colaboración de Ale Acosta de Fuel Fandango.

Edición especial y versiones en El Jiro En el disco aparecen también la guitarra de Diego Pozo (de Los Delinqüentes) y la voz de Aurora García (sin The Betrayers). Como es habitual cuando hablamos de Muchachito, en El Jiro hay dos versiones: "En mi cabeza", del argentino Kevin Johansen, y "Aeropuerto", del grupo Caníbal. Existe una edición especialldel disco que viene en una caja metálica e incluye un juego de mesa con piezas y un dado de cartón para montar y un cómic sobre la historia del radiocasete. Hasta el viernes no podrás jugar con él pero ya puedes escuchar aquí este nuevo trabajo completo. Dicen de él que es el gran jiro en la carrera musical de Muchachito. Pero con jota de Jairo. Edición especial de 'El Jiro' de Muchachitorne

1. Tiré Muchachito 01 Tiré

2. Medios Muchachito 02 Medios

3. Nuestro largo y gran viaje Muchachito 03 Nuestro largo y gran viaje

4. Sin sentido Muchachito 04 Sin sentido

5. En mi cabeza Muchachito 05 En mi cabeza

6. Aeropuerto Muchachito 06 Aeropuerto

7. Igual que ayer Muchachito 07 Igual que ayer

8. Echaremos cuentas Muchachito 08 Echaremos cuentas

9. Te perdí Muchachito 09 Te perdí

10. Benditos animales Muchachito 10 Benditos animales

11. Adiós Compai Muchachito 11 Adiós Compai