Café del Sur en directo desde Casa de América

Con motivo del séptimo aniversario de Café del Sur, el programa de Radio 3 dedicado a la historia de la música popular latinoamericana, Dimitri Papanikas y su equipo se trasladan a la Casa de América para el tercer programa especial grabado en directo en el Anfiteatro Gabriela Mistral.

Un viaje por la historia del continente latinoamericano a través de su canción popular, en busca de las similitudes y diferencias de algunos entre los autores más representativos de América Latina.