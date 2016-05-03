Café del Sur en directo desde Casa de América
- Lunes 9 de mayo a las 19:30
- Anfiteatro Gabriela Mistral, Casa de América de Madrid
- Entrada libre hasta completar aforo
Con motivo del séptimo aniversario de Café del Sur, el programa de Radio 3 dedicado a la historia de la música popular latinoamericana, Dimitri Papanikas y su equipo se trasladan a la Casa de América para el tercer programa especial grabado en directo en el Anfiteatro Gabriela Mistral.
Un viaje por la historia del continente latinoamericano a través de su canción popular, en busca de las similitudes y diferencias de algunos entre los autores más representativos de América Latina.
Realismo mágico
Un paseo por los castillos de los destinos cruzados, jardines de los senderos que se bifurcan, laberintos reales e imaginarios, para vernos reflejados en sus espejos multiformes, sus antiguos mapas geográficos, sus bestiarios medievales, sus enciclopedias británicas teniendo en nuestras manos una clepsidra, una baraja de tarot, una brújulas y un sextante.
Un gran juego hipertextual, en compañía de alquimistas, circenses, aventureros, navegantes, falsarios e impostores, cartógrafos, matemáticos, ilusionistas, místicos y enigmísticas, para descubrir que tienen en común Borges, Cortázar, García Márquez con la música.
Un programa especial dedicado a los grandes autores de la literatura latinoamericana y a su pasión para el fantástico y la literatura combinatoria. Una original caja mágica para investigar los límites entre realidad y ficción y descubrir el antiguo fascino de los símbolos, de los emblemas y el suave placer de la mentira.
El ciclo de programas Café del Sur en vivo en la Casa de América se propone investigar la historia del siglo XX latinoamericano a través de su música popular.
*El programa se emitirá en Radio 3 en el horario habitual del programa el domingo 15 de mayo.