Radio 3 en el Festival L.E.V. 2016
- Programas especiales: Fluido Rosa, lunes 2 de mayo y Atmósfera, domingo 8 de mayo
- Además piezas audiovisuales que podréis ver en Radio 3 Extra
Año importante para el Festival L.E.V. Este 2016 el Laboratorio de Electrónica Visual celebra su décimo aniversario con una programación que pretende echar la vista atrás a todo lo que ha pasado por su cartel en estos 10 años y como es habitual en el festival, presentar proyectos exclusivos pensados únicamente para el L.E.V.
El L.E.V. arranca el jueves 28 de abril, estrenando espacio en el centro de Gijón y cerrará sus puertas el domingo 1 de mayo, también en un espacio nuevo en la ciudad que se unirá a los ya clásicos como el Teatro de la Laboral que acoge los proyectos con más carga visual en el que se podrán ver los espectáculos de Hiroaki Umeda, Yro & Sati o Herman Kolgen, entre otros.
Programación nocturna
La programación más nocturna del Festival tendrá lugar en La Nave con una programación excelente que acogerá las actuaciones de Biosphere con su espectáculo Patashnik, Monolake con su espectacular Surround 2016, Dasha Rush en colaboración con el artista visual Stanislav Glazov presentando Antarctic Takt o Robert Lippok con su nuevo directo Sky Machine.
Y por cierto, hablando de Robert Lippok, el alemán ha “regalado” al Festival un concurso “Objets” para celebrar el aniversario del L.E.V. y el suyo propio. Una librería de sonidos del propio Lippok para crear una pieza sonora. El jurado estará compuesto por los organizadores del Festival y Elena Gómez del programa Atmósfera.
Otro de los espacios emblemáticos del L.E.V. es el Jardín Botánico que este año volverá a contar con artistas que han pasado por el festival en sus 10 años de vida como Pole, Ametsub o LCC.
Un año más, Radio 3 os cuenta todo sobre el L.E.V. en dos programas especiales: Fluido Rosa el lunes 2 de mayo y Atmósfera el domingo 8 de mayo y además una serie de piezas audiovisuales que podréis ver en Radio 3 Extra.