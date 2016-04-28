Radio 3 en el Festival L.E.V. 2016

Año importante para el Festival L.E.V. Este 2016 el Laboratorio de Electrónica Visual celebra su décimo aniversario con una programación que pretende echar la vista atrás a todo lo que ha pasado por su cartel en estos 10 años y como es habitual en el festival, presentar proyectos exclusivos pensados únicamente para el L.E.V.

El L.E.V. arranca el jueves 28 de abril, estrenando espacio en el centro de Gijón y cerrará sus puertas el domingo 1 de mayo, también en un espacio nuevo en la ciudad que se unirá a los ya clásicos como el Teatro de la Laboral que acoge los proyectos con más carga visual en el que se podrán ver los espectáculos de Hiroaki Umeda, Yro & Sati o Herman Kolgen, entre otros.