Estrenamos el nuevo videoclip de Amaral, "Lo que nos mantiene unidos"
- Canción del séptimo disco de Eva Amaral y Juan Aguirre, Nocturnal
- Escucha a Amaral en concierto en Radio 3 este jueves a las 21.00h
Radio 3 estrena el nuevo videoclip de Amaral. Aquí tienes "Lo que nos mantiene unidos", tema que forma parte del séptimo disco de la banda, Nocturnal, publicado a finales de octubre de 2015 con el sello formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, Discos Antártida.
"Lo que nos mantiene unidos como especie, como seres vivos. Un vínculo que va más allá de lo físico y que se encuentra escondido en algún lugar inexplorado de nuestra mente donde lo cósmico y lo microscópico adquieren la misma dimensión. Donde habita el misterio que nuestra comprensión no alcanza a abarcar" (Discos Antártida).
"Lo que nos mantiene unidos" es un videoclip realizado por los hermanos Ángela y Manu Notario (AfterliVe) y dirigido por Lara Ameva.
En él puedes ver a la banda en pleno baile en imágenes grabadas en dos salas madrileñas: el club Ochoymedio y la sala Maravillas.
Amaral en directo en Radio 3
Este jueves 28 de abril podrás escuchar a Juan y Eva en directo en nuestra emisora.
Antes del arranque del #NocturnalTour25, Amaral ofrecerán un concierto en Radio 3 que servirá como ensayo de la nueva gira en el Teatro El Silo de Pozoblanco (Córdoba).
Podrás escucharlo en directo entre las 21.00 y las 23.00h.