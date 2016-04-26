Estrenamos el nuevo videoclip de Amaral, "Lo que nos mantiene unidos"

Amaral - Lo que nos mantiene unidosVer ahora
Amaral - Lo que nos mantiene unidos
RTVE.es

Radio 3 estrena el nuevo videoclip de Amaral. Aquí tienes "Lo que nos mantiene unidos", tema que forma parte del séptimo disco de la banda, Nocturnal, publicado a finales de octubre de 2015 con el sello formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, Discos Antártida.

"Lo que nos mantiene unidos como especie, como seres vivos. Un vínculo que va más allá de lo físico y que se encuentra escondido en algún lugar inexplorado de nuestra mente donde lo cósmico y lo microscópico adquieren la misma dimensión. Donde habita el misterio que nuestra comprensión no alcanza a abarcar" (Discos Antártida).

amaral lo que nos mantiene unidos

Fotograma del videoclip "Lo que nos mantiene unidos" de Amaralrne

"Lo que nos mantiene unidos" es un videoclip realizado por los hermanos Ángela y Manu Notario (AfterliVe) y dirigido por Lara Ameva.

En él puedes ver a la banda en pleno baile en imágenes grabadas en dos salas madrileñas: el club Ochoymedio y la sala Maravillas.

Amaral en directo en Radio 3

Este jueves 28 de abril podrás escuchar a Juan y Eva en directo en nuestra emisora.

Antes del arranque del #NocturnalTour25, Amaral ofrecerán un concierto en Radio 3 que servirá como ensayo de la nueva gira en el Teatro El Silo de Pozoblanco (Córdoba).

Podrás escucharlo en directo entre las 21.00 y las 23.00h.

amaral lo que nos mantiene unidos

Fotograma del videoclip "Lo que nos mantiene unidos" de Amaralrne