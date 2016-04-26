Estrenamos el nuevo videoclip de Amaral, "Lo que nos mantiene unidos"

Radio 3 estrena el nuevo videoclip de Amaral. Aquí tienes "Lo que nos mantiene unidos", tema que forma parte del séptimo disco de la banda, Nocturnal, publicado a finales de octubre de 2015 con el sello formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, Discos Antártida.

"Lo que nos mantiene unidos como especie, como seres vivos. Un vínculo que va más allá de lo físico y que se encuentra escondido en algún lugar inexplorado de nuestra mente donde lo cósmico y lo microscópico adquieren la misma dimensión. Donde habita el misterio que nuestra comprensión no alcanza a abarcar" (Discos Antártida).

Fotograma del videoclip "Lo que nos mantiene unidos" de Amaralrne

"Lo que nos mantiene unidos" es un videoclip realizado por los hermanos Ángela y Manu Notario (AfterliVe) y dirigido por Lara Ameva.

En él puedes ver a la banda en pleno baile en imágenes grabadas en dos salas madrileñas: el club Ochoymedio y la sala Maravillas.