Innovación y cultura digital en el estreno de Imperdible 01
- El viernes 13 de mayo, entre las 17.00h y las 23.00h
- Será en la antigua fábrica Boeticher de Madrid
- ¡Inscríbete y vente!
El próximo 13 de mayo, entre las 17 y las 23 horas tendrá lugar Imperdible_01 en La N@ve, la antigua fábrica Boetticher de Madrid. Una celebración de la innovación y la cultura digital impulsada por la Fundación Cotec, con la colaboración de Sonar +D y la participación de Radio 3.
Se trata de un evento dedicado a la innovación que incluirá música, tecnología, creatividad, experimentación y arte. El público asistente podrá conocer y experimentar de primera mano con las tecnologías del futuro.
Sónar+D es un congreso internacional de cultura digital y tecnologías creativas que presenta un conjunto de actividades con un eje común: la relación entre Creatividad, tecnología y la transformación digital de las industrias culturales.
Nacido en el festival Sonar de Barcelona llega ahora a Madrid. En un marco excepcional, las antigua fábrica Boetticher en el barrio de Villaverde Bajo de Madrid convertida en La N@ave con aspiración de ser un centro dedicado a la innovación y la cultura contemporánea. Con una arquitectura sobrecogedora que se brinda con un espacio para las ideas digitales.
Radio 3 en Imperdible_01
La programación musical del Imperdible_01 incluirá sesiones de Dj a cargo de destacados selectores musicales de la emisora Radio 3. Es el espacio La Terraza de Radio 3, los asistentes al Imperdible_01 dispondrán durante toda la tarde-noche de un espacio exclusivo (600m2 exteriores y 500m2 bajo techado de La N@ve), para bailar escuchar la mejor música y admirar la arquitectura impresionantes de La N@ve. En el set estarán Virginia Diaz, Leyre Guerrero, Jose Manuel Sebastian y Kurry Cache.
La entrada es gratuita con invitación. Puedes inscribirte aquí con la clave radio3.
https://www.ticketea.com/entradas-invitaciones-imperdible-radio-3/?published=true