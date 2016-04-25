Innovación y cultura digital en el estreno de Imperdible 01

El próximo 13 de mayo, entre las 17 y las 23 horas tendrá lugar Imperdible_01 en La N@ve, la antigua fábrica Boetticher de Madrid. Una celebración de la innovación y la cultura digital impulsada por la Fundación Cotec, con la colaboración de Sonar +D y la participación de Radio 3.

Se trata de un evento dedicado a la innovación que incluirá música, tecnología, creatividad, experimentación y arte. El público asistente podrá conocer y experimentar de primera mano con las tecnologías del futuro.

Sónar+D es un congreso internacional de cultura digital y tecnologías creativas que presenta un conjunto de actividades con un eje común: la relación entre Creatividad, tecnología y la transformación digital de las industrias culturales.

Nacido en el festival Sonar de Barcelona llega ahora a Madrid. En un marco excepcional, las antigua fábrica Boetticher en el barrio de Villaverde Bajo de Madrid convertida en La N@ave con aspiración de ser un centro dedicado a la innovación y la cultura contemporánea. Con una arquitectura sobrecogedora que se brinda con un espacio para las ideas digitales.