Solo Astra estrenan el videoclip de "Hola y adiós"

Solo Astra estrenan videoclip en Radio 3. "Hola y adiós" es una de las canciones de Exofase, el disco debut de esta banda canaria.

Instalados en Madrid, en el primer álbum del grupo encontramos a unos Solo Astra más ácidos y psicodélicos que nunca.

Videoclips Radio 3 Solo Astra - Hola y adiós rtve play

La misma línea sigue el videoclip de "Hola y adiós", que hoy estrenamos, y que dota de parte visual a "una canción para los días de verano que esconde el invierno. Un viaje lleno de collages y superposiciones psicodélicas que se entremezclan con guiños noventeros. Todo esto a través del prisma de un niño que quiere ser mayor".

Eso es "Hola y adiós" en palabras de la banda. Ahora, ¡disfrútalo!

Audio relacionado: Entrevista y playlist elaborada por Solo Astra en el programa Metrópolis sonoras, de Radio 3 Extra.