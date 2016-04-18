En Radio 3 volvemos al "insti"

El próximo jueves, día 21, recuperamos la carpeta y volvemos a mordisquear el boli. El Emperatriz María de Austria, instituto público de Madrid, cumple 50 años y aprovechamos para montar un especial sobre educación, millennials, hip hop y otras hierbas.

Hablaremos sobre tus preocupaciones y deseos. Si tienes entre 16 y 34 años, eres lo que se llama un millennial, grupo al que se dirige el proyecto europeo Generation what? en el que dos sociólogos franceses plantean 149 preguntas (¿esperas vivir mejor que tus padres?, ¿podrías ser feliz sin amigos?...) para chequear la realidad de un grupo que no suele ser protagonista en los medios.

La música la pondrán Frank T y Rayden en un encuentro hiphopero que intuimos vibrante; el teatro, los miembros de La Joven Compañía, el grupo que más adictos a Homero o Shakespeare logra por función; y la reflexión, los responsables del centro y, por supuesto, sus alumnos.

El jueves 21, a partir de las 9, especial HET2 desde el Emperatriz María de Austria de Madrid. No hay que coger apuntes pero pasamos lista.