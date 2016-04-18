El #NocturnalTour25 de Amaral empieza en Radio 3

Este jueves 28 de abril nos vamos a Pozoblanco, en Córdoba, para ver toda la escenografía de #NocturnalTour25 y escuchar, en directo, las nuevas canciones de Juan Aguirre y Eva Amaral acompañados por Toni Toledo, a la batería, Tomás Virgós, a los teclados, y Ricardo Esteban, al bajo.Amaral estarán ensayando allí durante los días previos y nos mostrarán el resultado, en exclusiva, para Radio 3.

Desde las 21h y durante dos horas, estrenaremos la gira de Amaral, en directo, en el Teatro El Silo de Pozoblanco y te ofrecemos la posibilidad de vivirlo con nosotros.150 oyentes ya tienen su invitación doble para sentir #NocturanTour25 en directo. Para todos los demás, ya te sabes la cita: este jueves a las 21.00 en directo en Radio 3.