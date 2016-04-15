Miss Caffeina en directo y vídeo desde Uburama para Radio 3 Extra

Detroit, provincia de....¡Burgos! Algo así les va a salir a Miss Caffeina esta misma tarde porque estarán presentando ese nuevo disco dedicado a la Rock City en el Festival Uburama. Y lo vas a poder ver. Porque a partir de las 19.00 y en Radio 3 Extra, emitimos un programa especial presentado por Ángel Carmona, que podrás seguir en streaming de vídeo en rtve.es/radio3 y en rtve.es/radio3extra.

Si tienes la suerte de estar en Burgos, la cita es a las 19.00 en el Aula Magna de la Universidad de Burgos dentro de la programación de Uburama. Hablaremos con Miss Caffeina y tocarán en directo las canciones de ese nuevo disco, Detroit.

Y si Burgos te pilla lejos, este encuentro SOLO lo podrás seguir en Radio 3 Extra, es decir, online. ¿Lo hemos dicho lo suficiente? Esta tarde olvídate de la radio, tu sitio es el ordenador, la tablet o el móvil. Conéctate en vídeo con Miss Caffeina desde nuestra web y en nuestra app exclusiva para móviles.