Elíal a tamaño miniatura en el videoclip de "Dentro"

Elíal estrenan videoclip en Radio 3. "Dentro" es el tema que da título al último disco de Alberto Amar y Eli m Rufat; su videoclip, fruto de todo un año de trabajo.

En marzo de 2015 surge la idea de crear un vídeo que combinara imagen real con animación stop motion, para lo que han tenido que pasar por tres grandes fases: la construcción del decorado y los personajes, la grabación en stop motion y la fase final de montaje, efectos especiales y color.

El clip ha salido adelante gracias a una campaña de crowdfunding llevaba a cabo por el grupo que ha permitido a sus directores (Daniel Amar y Cayetano González) sacar adelante esta joya audiovisual que lleva el tema a una nueva dimensión.

Videoclips Radio 3 Elial - Dentro rtve play

Según sus creadores, la idea era "justificar el potencial creativo del grupo" y en concreto el de una canción especial para la banda como "Dentro".

Elíal es un dúo formado en Valencia que debutó con un EP en 2012 y en 2014 publicó su primer largo, Dentro, producido por Suso Saiz (Iván Ferreiro, Christina Rosenvinge...) y grabado en directo en una casa en las montañas de Priego, Cuenca.