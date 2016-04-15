Del 15 al 17 de abril, Valdemorrillo es territorio Bal Folk en Folkarria 2016

Este fin de semana se celebra en la localidad serrana madrileña de Valdemorillo, la sexta edición del Folkarria Eco Festi Bal, uno de los acontecimientos más importantes de los que se organizan en la península ibérica en torno al fenómeno del Bal Folk.

La recuperación de los bailes populares de España y Europa es el punto de partida de este encuentro que conlleva, además, una apuesta por la ecología y el respeto al entorno natural.

Grupos nacionales como los palentinos El Naán y los madrileños Martina Quiere Bailar, junto a visitas de postín como la de los franceses Accordzéâm. Mr. Klof y Dúo Brodros Badeau, los portugueses Jump.PT y String Fling, los italianos Le Matrioske y los belgas Les Bottines Artistiques harán bailar al público al compás de mazurkas, valses, chapelloises, fandangos, ajechaos, charros, círculos circasianos, polkas, bourreés, jigas y otra suerte de danzas de toda Europa revitalizadas en los últimos años.

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Durante tres días, el festival toma el pueblo de Valdemorillo al asalto, pues sus otras actividades, como el mercado artesanal de productos ecológicos y sostenibles, sus diversos talleres de danzas y construcción de instrumentos tradicionales, concursos, exposiciones y conferencias, más el apartado infantil con danzas y cuenta cuentos para los peques, se despliega por muchas de sus calles y plazas.

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Radio 3 apoya este festival y ha venido ofreciendo en las últimas semanas información abundante a través del programa Tarataña, con entrevistas a sus organizadores y emisión de la distintas discografías de los artistas participantes. Estaremos ahí grabando alguno de esos conciertos para su posterior emisión en Tarataña y en otros programas.