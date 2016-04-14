Cervantes y Shakespeare en un radioteatro desde el Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Los historiadores dicen que Miguel de Cervantes murió el 22 de abril de 1616, y William Shakespeare habría fallecido entre el 23 de abril y el 3 de mayo de ese mismo año. Pero la leyenda, un error asentado o el gusto por las grandes coincidencias de la historia ha fijado la muerte de los dos mayores genios universales de las letras en el 23 de abril.

Por eso este año el Día del Libro es también el día de conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. En Radio 3 lohemos querido celebrar con un radioteatro. “De la sustancia con que se tejen los sueños”, una adaptación original que hemos puesto sobre el escenario del Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15).

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