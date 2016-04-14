Cervantes y Shakespeare en un radioteatro desde el Corral de Comedias de Alcalá de Henares
- Conmemoramos el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare con un radioteatro
- En un directo desde el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
- Vuelve a escucharlo A la Carta
Los historiadores dicen que Miguel de Cervantes murió el 22 de abril de 1616, y William Shakespeare habría fallecido entre el 23 de abril y el 3 de mayo de ese mismo año. Pero la leyenda, un error asentado o el gusto por las grandes coincidencias de la historia ha fijado la muerte de los dos mayores genios universales de las letras en el 23 de abril.
Por eso este año el Día del Libro es también el día de conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. En Radio 3 lohemos querido celebrar con un radioteatro. “De la sustancia con que se tejen los sueños”, una adaptación original que hemos puesto sobre el escenario del Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15).
Una adaptación original
“De la sustancia con que se tejen los sueños” es una deconstrucción radiofónica con adaptaciones de "El retablo de las maravillas" y "El viejo celoso" de Cervantes y fragmentos de "Enrique V", "Hamlet", "La Tempestad", "El sueño de una noche de verano", "Romeo y Julieta" y las dos partes de "Enrique IV" de Shakespeare, además de varios sonetos de ambos autores.
Un homenaje a los dos grandes escritores por la “Compañía Inestable de Teatro en el Aire de Radio 3”, integrada por las voces de Radio3, y con música original compuesta e interpretada por I Love SiOh. Una adaptación de Gregorio Parra, director de Videodrome.