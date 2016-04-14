Abandona y #adoptaunlibro con 'Hoy Empieza Todo'

En 'Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona' vamos a celebrar el Día del Libro de una manera especial. A partir de hoy si encuentras un libro en un lugar inesperado será por nuestra culpa. Hemos abandonado ejemplares en varias ciudades de nuestro país para que sean adoptados por otras personas y puedan tener una segunda vida.

No diga abandonar, diga compartir. Si ya lo has leido y no lo vas a volver a hacer, pásalo. Haz que otra persona, una que probablemente no conozcas, también lo disfrute.

Si tú también quieres abandonar un libro y compartirlo con el mundo, sigue estas instrucciones:

1. Haz click con el botón derecho y guarda esta imagen en tu ordenador.

Descárgate esta imagen y pégala dentro de tu ejemplar.Radio 3

2. Imprímela (en blanco y negro, así ahorras tinta y protegemos el medio ambiente)

3. Pégala dentro de tu ejemplar

4. Cuéntanos tu abandono o adopción a través de las redes sociales con el hastag #adoptaunlibro

Queremos seguir el rastro a los libros que compartáis, así que no os olvidéis de identificarlos y tuitearlos, así sabremos que ese libro que te has encontrado en el autobús no ha sido un olvido. Y cuando hayas terminado, ¡sigue la cadena!

¡Larga vida al libro!