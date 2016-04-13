Modelo de Respuesta Polar estrenan "Momentos similares", su nuevo videoclip

Modelo de Respuesta Polar sigue de estreno en Radio 3. Durante toda la semana te estamos desvelando canciones de su nuevo disco, Dos amigos, en Hoy empieza todo.

El álbum se publica el viernes y antes, este jueves 14, el grupo pasará por el programa de Ángel Carmona (de 7.00 a 9.00 de la mañana).

Para cerrar el círculo, hoy estrenamos el videoclip para "Momentos similares", protagonizado por el actor Celso Bugallo, ganador de un Premio Goya por su papel como hermano de Ramón Sampedro (Javier Bardem) en la película Mar adentro.

Videoclips Radio 3 Modelo de Respuesta Polar - Momentos similares rtve play

Sobre "Momentos similares" Según el grupo, la canción "habla desde una posición diferente. Desde la seguridad de haber pasado por ciertos lugares y desde ese lugar incierto entre saber cosas y no saber nada. Habla de superación, de agradecimiento. Una canción sin cortes que se agota en el último respiro. Una canción en plano secuencia". El videoclip está inspirado en la obra de teatro Krapp’s last tape de Beckett y ha sido realizado por AfterliVe.