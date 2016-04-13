Chucho presenta su nuevo disco en Radio 3

Programa especial de Disco Grande este miércoles 20. Y, claro, será a la hora habitual: a las cinco de la tarde. La convocatoria es en el Ochoymedio Club en la sala But de Madrid en donde Chucho se aprestarán a presentar las canciones de su álbum de retorno, Los años luz.

Paso a paso hemos ido conociendo canciones de esta flamante entrega. Primero fue "Flores sibre el estiércol", luego "Oso bipolar" y el tercero y último hasta la fecha, "Un inmenso placer".

El álbum estará disponible el próximo 15 de abril y cinco días después Fernando Alfaro, Javier Fernández y Juan Carlos Rodríguez harán un previo más que recomendable en directo para que vayáis saboreando esas nuevas piezas del trabajo que publica Intromusica y producido por Paco Loco.

"78", "Tejido de felicidad", "Los diarios del petróleo" y "Koniec". Cuatro álbumes para una primera etapa que ahora tiene continuación para alborozo de sus seguidores después de trece años en que se quedó aparcada (eso parece, que no terminada) una de las etiquetas de garantía de las que puede presumir el gran Alfaro.