'El Sótano' en directo desde Valencia

Nos vamos a Valencia Rock’n’Roll City. Este viernes 15 de abril las criaturillas del Sótano se trasladan al Loco Club (Carrer de l'Erudit Orellana, 12). Desde este templo musical y a las 7 de la tarde te ofreceremos un programa en directo en donde contaremos con la actuación de un grupo sorpresa.

Esta emisión forma parte de las actividades de la VI edición de Distrito 008, un festival urbano que pretende dinamizar con propuestas artísticas y culturales la zona con el código postal 46008, ubicada en el distrito Extramurs de la ciudad de Valencia.

La entrada es gratuita, con aforo muy limitado y solo con invitación. Las invitaciones son dobles (para 2 personas) y puedes solicitarlas en el email elsotano@rtve.es indicando en el asunto “El Sótano Valencia”.