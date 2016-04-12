MULAFEST cierra su cartel con los austriacos Klangkarrussell

A MULAFEST todavía le quedaban nombres por anunciar tras la primera tanda de confirmaciones del escenario principal entre los que estan Odesza, SBTRKT DJ set, Gramatik, The Orb LIVE, Troyboi, Sleaford Mods, Kelela, Matthew Herbert DJ, Pional LIVE, Beardyman, C.Tangana y Monsieur Adi.

A estos nombres ahora se suma el de una de las sensaciones de la escena electrónica europea, Klangkarussell, que estarán presentes en formato DJ set. Hay ganas del set de los austriacos que el año pasado tuvieron que cancelar a última hora y que vuelve para resarcirse y demostrar por qué están dando tanto que hablar.

Además la vocación intercultural de MULAFEST da un paso más con la confirmación de India como país invitado. A través de este vínculo llega al cartel la fusión de tradición y sintetizadores de Midival Punditz feat. Karsh Kaler, la propuesta infecciosa del sello Raghu Dixit Project, las sesiones exóticas de B.R.E.E.D, y la tradicional innovación a los platos de Nucleya.