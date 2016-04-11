Ramirez Exposure estrena single y videoclip: "Hazel love"

*Nota: hemos retirado el videoclip a petición del artista.

Ramirez Exposure estrenan videoclip y canción en Radio 3. Aquí tienes "Hazel love", otro de los temas que Víctor Ramírez grabó con Ken Stringfellow a principios de año y que sirve como adelanto del que será su segundo disco.

Después de haber debutado con el disco Book of youth (Demian Records, 2015), en este nuevo álbum Víctor va a contar con la producción de Marc Jonson, músico de culto estadounidense que comenzó su carrera en los años 70 y al que Ramirez Exposure versionaron en su anterior single, "Suddenly sunshine".

Para grabar su segundo disco, el músico valenciano va a viajar a New Jersey en mayo para trabajar con Jonson.

Marc Jonson, productor de Ramirez Exposure En palabras de Víctor, "es emocionante porque nunca he viajado tan lejos de casa y porque Marc es (...) uno de los artistas que más me inspiran en el mundo de la música. (...) Necesito pasar un mes en un entorno completamente desconocido que solo conozco por las películas y las canciones que más me gustan. (...) Sé que me ayudará a expandir considerablemente mi forma de entender la música". Ramirez Exposure en la grabación del videoclip de "Hazel love"César Sabater Este cambio en la forma en que Víctor se acerca a la música de Ramirez Exposure parte de la grabación de dos temas ("Suddenly sunshine" y "Hazel love") que hizo hace unos meses con Ken Stringfellow, canciones que "le enviamos a Marc para ver qué opinaba y le encantó el resultado. De esta nueva amistad ha salido, además de la grabación del disco, una gira acompañando a Marc Jonson por España (...) con una banda de lujo que incluirá a Ken y a una sección rítmica inmejorable: Marcos Junquera y Xavi Muñoz (Daniel Johnston, Laetitia Sadier, Dorian Wood, Air Waves...)".

Sobre el vídeo de "Hazel love" "Tanto la canción como el vídeo son un claro homenaje a la música que más me gusta de la década de los 90. Muchos de mis discos favoritos son de esa época... muchos de los discos de R.E.M, por ejemplo". La dirección del vídeo es del valenciano César Sabater, que ya dirigió "My beloved dysfunctional girl" y con quien Víctor se siente "muy en sintonía. No es fácil encontrar alguien que capture exactamente lo que tú quieres (...) en un videoclip y César es indiscutiblemente esa persona".