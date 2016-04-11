'Gitanos' recibe el Premio de Cultura Gitana

RNE ha recibido el Premio de Cultura Gitana en la categoría de Comunicación por el programa 'Gitanos: arte y cultura romaní', que se emite semanalmente desde el año 2012 en Radio Exterior de España, y desde 2014, también en Radio 5. El director de Radio Exterior, Antonio Szigriszt, ha recogido el galardón en un acto celebrado este viernes en Madrid.

El premio, otorgado por el Instituto de Cultura Gitana, reconoce la difusión que tanto Radio Exterior como Radio 5 hacen de la cultura gitana en diferentes ámbitos artísticos, sociales y académicos a través del magazine semanal 'Gitanos: arte y cultura romaní'.

Para el Instituto de Cultura Gitana, RNE ha consolidado este espacio radiofónico, al que califica de “pionero en la radio española”, lo que hace que “cada vez sea más seguido tanto en la radio convencional como a través de los podcasts de la web y en las redes sociales”.

El programa está dirigido y presentado por Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, y ha recibido en estas cuatro temporadas reconocimientos como el Premio Quijote Gitano en Castilla–La Mancha o el Premio de Comunicación de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Muestra la pujanza cultural de un pueblo heterogéneo, pero orgulloso de su compartida gitanidad, que mira a un futuro que no es ajeno a los cambios sociales y en el que destacan sus nuevas manifestaciones artísticas y el emergente protagonismo de las mujeres.

El Instituto de la Cultura Gitana es una fundación pública dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con motivo de la celebración el 8 de abril del Día Internacional del Pueblo Gitano, concede sus Premios Cultura Gitana. Este año, en la novena edición, también han sido galardonados la actriz Hiba Abouk, por el catedrático de Sociología Ramón Flecha García, o por el periodista polaco Stanislaw Stankievich, entre otros.