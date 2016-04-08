Radio 3: Lo mejor del 4 al 8 de abril

Radio 3 ha llevado a cabo esta semana el foto de debate Cultura16, en el Museo del Prado. A lo largo de cinco días expertos y creadoreshan reflexionado en torno a los cambios que vive la cultura y el nuevo escenario que se ha creado para el desarrollo del talento.

En esta edición hemos hablado sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos.

El título del nuevo disco de León Benavente es '2' y la banda nos ha presentado sus canciones en un programa en directo desde la sala Las Armas de Zaragoza presentado por Ángel Carmona.

Especiales Radio 3 Especial - León Benavente estrena nuevas canciones en directo - 06/04/16 rne audio

"No siento ahora mayor responsabilidad que antes. El RnR debe ser algo suelto y sin ataduras". JD McPherson bajó a El sótano en mitad de su gira española. Charla y acústico subterráneo acompañado por dos superclase como son Jimmy Sutton y Jason Smay.

El sótano El sótano - JD McPherson; innovador del RnR - 07/04/16 rne audio

Ben Harper vino a presentarnos su nuevo álbum, Call it what it is que le vuelve a reunir con su banda The Innocent Criminals, aunque en este caso vino solo para hablarnos de este trabajo, de su manera de entender la música y de temas más delicados que también trata en el disco, como el racismo o el control de armas en Estados Unidos.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Ben Harper, Noel Gallagher y videojuegos - 08/04/16 rne audio

Ya los tenemos. 30 bandas siguen adelante en el concurso de maquetas de Radio 3 y el FIB.

Proyecto Demo 2016rne

El lunes 11 de abril a las 20.00h desvelamos a los 30 semifinalistas de Proyecto Demo 2016 en un Capitán Demo especial de dos horas.