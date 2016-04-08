Radio 3: Lo mejor del 4 al 8 de abril
- Hemos celebrado el foro de debates de Cultura16 en el Museo del Prado
- León Benavente ha presentado nuevas canciones en directo en Radio 3
- Entrevistamos a JD McPherson y Ben Harper
Radio 3 ha llevado a cabo esta semana el foto de debate Cultura16, en el Museo del Prado. A lo largo de cinco días expertos y creadoreshan reflexionado en torno a los cambios que vive la cultura y el nuevo escenario que se ha creado para el desarrollo del talento.
En esta edición hemos hablado sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos.
El título del nuevo disco de León Benavente es '2' y la banda nos ha presentado sus canciones en un programa en directo desde la sala Las Armas de Zaragoza presentado por Ángel Carmona.
"No siento ahora mayor responsabilidad que antes. El RnR debe ser algo suelto y sin ataduras". JD McPherson bajó a El sótano en mitad de su gira española. Charla y acústico subterráneo acompañado por dos superclase como son Jimmy Sutton y Jason Smay.
Ben Harper vino a presentarnos su nuevo álbum, Call it what it is que le vuelve a reunir con su banda The Innocent Criminals, aunque en este caso vino solo para hablarnos de este trabajo, de su manera de entender la música y de temas más delicados que también trata en el disco, como el racismo o el control de armas en Estados Unidos.
Ya los tenemos. 30 bandas siguen adelante en el concurso de maquetas de Radio 3 y el FIB.
El lunes 11 de abril a las 20.00h desvelamos a los 30 semifinalistas de Proyecto Demo 2016 en un Capitán Demo especial de dos horas.