The Kills y The Coral entre los nuevos nombres al FIB

Después de anunciar el cartel por días y ocho bombazos de nombres hace apenas un mes, FIB vuelve a la carga con una nueva tanda de confirmaciones. The Kills, The Coral, Dan Deacon, Soulwax, Jess Glynne, Little Simz, Rat Boy, The Magician, Mr. Oizo, John Talabot, Ryan Hermsworth y Walking On Cars son los últimos en incorporarse a un cartel que va creciendo en talla y peso y al que aún le quedan nombres por sumar.

The Kills estarán presentando en Benicássim su tremendo nuevo disco “Ash & Ice”, un quinto trabajo de pura electricidad. Un vuelta que comparten con The Coral vienen completamente revitalizados con su nuevo álbum, “Distance Inside”. Y hablando de electricidad y energía, la de los hermanos Dewaele, 2 Many DJ’s, que llevarán al FIB su rock bailable como Soulwax.

Quedan quince semanas para que veamos sobre el escenario a los doce recién anunciados junto con Muse, Kendrick Lamar, The Chemical Brothers, Disclosure, Major Lazer, Massive Attack, The Maccabees, The 1975, Biffy Clyro, Jamie xx, The Vaccines, Bloc Party, Skepta, Dj Shadow, Catfish And The Bottlemen, Mac DeMarco, Hinds, La Habitación Roja, Young Fathers y muchos más que pueblan un cartel impecable.

De lo que queda por destaparse solo sabemos una cosa: uno de esos nombres saldrá de los 30 semifinalista de Proyecto Demo, el concurso de maquetas que organizamos junto al FIB. Este lunes 11 de abril, Capitán Demo será doble (de 20 a 22 horas) para que puedas escuchar las 30 bandas que se están jugando tocar en Benicássim.