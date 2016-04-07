Maika Makovski estrena "Canadá" en directo y con orquesta de cuerda
- La canción forma parte del próximo disco de la artista mallorquina
- Está grabada en directo en el Teatre Condal de Barcelona
Maika Makovski regresa con un formato nuevo. La artista mallorquina da un paso más en su carrera con un nuevo disco y con el estreno de "Canadá", canción que pudiste escuchar por primera vez este miércoles en Disco grande.
Ha pasado mucho tiempo desde "Lava love", sus aventuras teatrales (como Desaparecer, con Juan Echanove) o su último disco de estudio hasta la fecha, Thank you for the boots (publicado en 2012).
También hemos acompañado a Maika en Liverpool (tocando su repertorio con los alumnos de LIPA) y la hemos visto sacar adelante un crowdfunding para editar un vinilo grabado en directo.
Ahora es el momento de "Canadá". Maika vuelve con nueva canción (y con un próximo disco preparado) y cumple otro de sus sueños: poder interpretarlo junto a una orquesta de cuerda.
Así que aquí tienes a la artista mallorquina, guitarra eléctrica en mano, en un vídeo grabado en directo en el Teatre Condal de Barcelona, interpretando "Canadá" junto al Brossa Quartet de Corda, el batería Pep Mula y Pau Valls tocando la trompa.
- Vídeo relacionado: "No news" en directo en Liverpool con los alumnos de LIPA.