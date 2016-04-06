Especial 'Turbo 3' con Fuel Fandango

Su apoteósica actuación en la fiesta de Radio 3 de Córdoba nos dejó con ganas de más. Ahora, Fuel Fandango vuelven a Radio 3 para presentar en directo su nuevo disco, Aurora, y tú puedes ser testigo de ese momento único.

Te invitamos al programa especial que emitiremos el jueves 14 de abril a las 18:00 horas desde el tablao flamenco Casa Patas de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.

Allí, Nita Manjón y Ale Acosta interpretarán las canciones de su tercer álbum, que ha contado con la participación de Estrella Morente y Niño de Elche. Además, en labores de producción se ha sumado el ganador de tres premios Grammy Steve ‘Dub’ Jones, cuyo nombre podemos encontrar en los créditos de discos de The Chemical Brothers, New Order, The Prodigy o Primal Scream.

Acércate el jueves 14 a las 18:00 horas a Casa Patas de Madrid para vivir una experiencia salvaje con lo nuevo de Fuel Fandango en Radio 3.