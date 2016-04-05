Virginia Díaz responde a los oyentes en el Facebook de Radio 3
- Mira las respuestas de la presentadora de 180 grados y Cachitos de hierro y cromo
RADIO 3
Radio 3 ha estrena sus encuentros en directo con los oyentes con Virginia Díaz.
Virginia dirige y presenta el programa 180 grados en Radio 3 y también presenta Cachitos de hierro y cromo en La2 de TVE.
Ha estado en directo en la página de Radio 3 en Facebook para responder las preguntas que los oyentes han ido dejando en directo. Aquí puedes volver a ver cómo ha sido el videoencuentro con Virginia.
Videoencuentro con Virginia DiazPosted by Radio 3 on Tuesday, April 5, 2016