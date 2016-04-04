Concierto a la carta de Supersubmarina en '180 grados'

El 20 de mayo finaliza El Mañana Tour de Supersubmarina con un concierto que se celebrará en el Blarclaycard Center de Madrid.

Nosotros queremos ser la antesala de semejante acontecimiento con una actuación muy especial de la banda de Baeza (Jaén) en 180 grados.

Participa en #180GradosSupersubmarina La gran cita será día 13 de abril a las 11.00h en el estudio Música 3 de La Casa de la Radio, en Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón, Madrid) y queremos que sea con las canciones que tú elijas a través del hashtag #180GradosSupersubmarina. Es decir, un concierto a la carta de Supersubmarina para ti, que nos escuchas a diario. Estaremos toda la hora con ellos disfrutando del set acústico que prepararán para la ocasión y charlando acerca de lo que han supuesto todos estos años de éxitos. Y, por supuesto, te queremos entre nosotros.