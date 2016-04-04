La M.O.D.A.versiona a Silvio Rodríguez con "Ojalá"

En 1978 Silvio Rodríguez publicó una canción que fue directa al corazón de miles de personas. La canción se llamaba "Ojalá" y había sido escrita mucho tiempo antes, en 1969, y dedicada al primer gran amor del artista cubano.

En 2016 La Maravillosa Orquesta del Alcohol tira de este clásico de Silvio para dar nombre a su nuevo trabajo, un EP titulado Ojalá que incluye una versión del tema y tres canciones regrabadas de su anterior referencia, La primavera del invierno.

La M.O.D.A. celebran así sus primeros cinco años como banda, en los que han pasado de ser una formación emergente burgalesa a hacer sold out en La Riviera madrileña.

Todo esto gracias a dos EPs (en inglés) publicados en 2012 y al gran salto que dieron en 2013 con el disco ¿Quién nos va a salvar?, antes de llegar su consolidación con La primavera del invierno (su segundo LP, publicado en 2015).

La Navaja Suiza.

En ellos puedes ver a invitados como Diego Galaz violín, banjo, mandolina), Jorge Arribas (acordeón) o Joaquín Sánchez Gil (clarinete) acompañando al septeto burgalés en Cal Pau.

La M.O.D.A. estarán tocando en nuestro país en las siguientes fechas:

15 de abril, Burgos @ Auditorio

30 de abril, Basauri @ MAZ Festival

14 de mayo, Madrid @ La Riviera – Sound Isidro

20 de mayo, Javea @ Montgorock Festival

10 de junio, Pamplona-Iruña @ 360 Festival

18 de junio, Pedro Muñoz @ La Harinera

24-25 de junio, Cáceres @ Festival SonoraCC

01-02 de julio, Arnedo @ Fardelej Festival

30 de julio, Isla Cristina @ IslaGo Festival

04-05-06 de agosto, Adra @ The Juerga’s Festival

04-05-06 de agosto, Candeleda @ Shikillo Festival

04-05-06 de agosto, Santander @ Santander Music Festival

02-03 de septiembre, Guadalajara @ Festival Gigante

02-03 de septiembre, Miranda de Ebro @ Festival Ebrovisión