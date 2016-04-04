Lanzamientos, tiendas y planes para el Record Store Day 2016

Apunta fecha importante: 16 de abril. Ese es el gran día de las tiendas de discos, el Record Store Day. Una fecha para reivindicar el papel de las tiendas de discos independientes y la venta de soporte físico en un escenario de plataformas de streaming y clicks.

Para este día, artistas y sellos publican ediciones especiales y limitadas de venta exclusiva en las tiendas que forman parte del Record Store Day. Para este día se reeditan los dos primeros LP's de Standstill, el "Senda '91" de Heroes del Silencio, un single con lo nuevo de León Benavente, los 10" de 091, L.A. endirecto en el Low festival 2015, un recopilatorio de rarezas de Dr. Calypso y así hasta 33 jugosas referencias nacionales.

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También se podrán adquirir muchas de las referencias previstas para las ediciones internacionales del RSD, con dos tristes y recientes acontecimientos en la memoria. Metallica publicarán en CD "Live at Bataclan", grabado en 2003 en la sala parisina triste protagonista de los atentados del pasado mes de noviembre. Sus beneficios irán destinados a los damnificados en estos ataques. Además se editarán un 7" de The Doors y otro de Twenty One Pilots con portadas dedicadas a Francia.

David Bowie y Lemmy también tendrán su homenaje con las ediciones en picture disc de "The Man Who Sold The World" (LP) y "TVC 15" (7") de David Bowie y la reedición con portada y vinilo en tres colores diferentes del último trabajo de Motorhead "Bad Magic".

Edición especial en picture disc de "TVC 15" (7") de David Bowie prevista para el RSD 2016Radio 3

El listado completo de títulos incluye hasta 400 lanzamientos entre los que destaca el adelanto de 4 temas del próximo album de Bob Dylan, o las publicaciones de colección de la Creedence Clearwater Revival, Iron Maiden o Arcade Fire, entre otros.

Además de poder conseguir estas ediciones especiales, el 16 de abril será un día de fiesta para las tiendas participantes que han organiado conciertos, sesiones de DJ's y exposiciones.

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El 16 de abril, apoya a tu tienda de discos. ¡La música te necesita!