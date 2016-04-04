30 años de emisión en lengua sefardí en Radio Exterior de España

La emisión en lengua sefardí de Radio Exterior de España cumple este lunes 30 años ininterrumpidos ofreciendo información en este idioma. Su emisión se inició el 4 de abril de 1986 con Matilde Gini de Barnatán al frente de un programa de media hora semanal.

En total, Radio Exterior de España ha ofrecido a la audiencia internacional 860 programas en lengua sefardí desde su inicio, que coincidió con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Hasta el 1 de septiembre de 2014, la emisión tuvo una duración de media hora semanal, pasando después a emitirse de lunes a viernes con un formato de 15 minutos diarios.

Entre los muchos invitados que han participado en la emisión sefardí está el director del Consejo de la Comunidad Sefardí de Israel, Abaham Hain; el defensor del Pueblo, Enique Múgica Herzog; el académico honorario José Manuel Blecua; o los sucesivos embajadores de los dos países.

El idioma sefardí o ladino es el que hablaban los judíos españoles hasta su expulsión en el año 1492, por lo que se difundió por todo el mundo. En la actualidad lo hablan dos millones de personas en todos los continentes y cuenta con numerosas y relevantes comunidades, especialmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía y Argentina.