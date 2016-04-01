Radio 3: Lo mejor de la semana del 28 de marzo al 1 de abril

Disco grande especial desde la Sala Salamandra de L'Hospitalet con Delafé presentando en directo las canciones de su nuevo disco, La fuerza irresistible.

Además, Julio Ruiz charla con Oscar D'aniello sobre esta nueva etapa para el grupo, tras las salidas de Marc Barrachina (Facto) y, recientemente, Helena Miquel (Las Flores Azules).

Disco grande Disco grande - Con Delafé en Barcelona - 31/03/16 rne audio

Gustavo Iglesias habló con Karl Hyde, cantante y cabeza visible de Underworld, el mismo día de la edición de su nuevo álbum, Barbara Barbara, we face a shining future.

Una entrevista de alto contenido emocional en la que Hyde resaltó el caracter fraternal de su relación de 35 años con Rick Smith que se ha extendido a la colaboración de sus hijas en el mejor disco del dúo en los últimos 20 años.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Underworld - 30/03/16 Escuchar audio

180 grados presenta Sagrado Corazón, el décimo disco de La Habitación Roja, un disco libre de ataduras que apela al sentimiento de amar y que está formado por diez hits. Habíamos escuchado cinco canciones y descubrimos las otras cinco junto al núcleo duro del quinteto de Valencia: Jorge Martí (voz) y Pau Roca (guitarra).

180 grados 180 Grados - 'Sagrado Corazón' de LHR - 31/03/16 rne audio

El 19 de abril se celebrará la gala de entrega de los Premios de la Música Independiente, los Premios MIN. Un año más, Radio 3 es medio oficial del evento y, como oyente de nuestra emisora, queremos darte la oportunidad de participar en estos premios.

Finalistas del Premio Radio 3 al Mejor Artistarne

Hemos seleccionado a 10 artistas que han publicado disco en el año 2015 para que votes a tu favorito. El plazo para votar estará abierto desde el martes 29 de abril a las 8.00h hasta el viernes 15 de abril a las 23.59h.