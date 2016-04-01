Nuevo videoclip de El Lobo En Tu Puerta para el tema "17"
- La canción forma parte del primer LP del grupo, Grabaciones sumergidas
- El trío de Chiclana tocará el 9 de abril en Málaga
El Lobo En Tu Puerta estrenan videoclip en Radio 3. Se trata de "17", tema del primer LP que publicaron en 2015 con el título de Grabaciones sumergidas.
El trío de Chiclana, formado por Julio, Tanín y Búho nos presenta con sus propias palabras este vídeo:
"Cartón, pegamento, tijeras y rotus. Realmente todo ha sido muy físico. Con tanto cgi, flash y tanto ordenata por ahí lo definiríamos como handmade total con un aire a lo Ed Wood con los cabezales del vhs sucios. Algo más físico que pixelado. Dibujos de Citizen Vector, vídeo y montaje de Pitu García, decorados de Tanín y Buho carpenters".
El Lobo En Tu Puerta están en plena grabación de un nuevo EP con cuatro versiones de bandas que han influido en su sonido y que editarán en formato cassette con el sello Knockturne Records.
Antes podrás verlos en concierto el 9 de abril en el Merendola Fest en Málaga (con bandas como Gentemayor y Kill Kill!). También tocarán en el Anfirock Sound Fest (17, 18 y 19 de junio en Isla Cristina, Huelva) junto a Perro, Siberian Wolves, Cómo Vivir En El Campo y más.