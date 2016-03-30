León Benavente estrenan su nuevo disco en directo en Radio 3
- Miércoles 6 de abril a las 19.00h en Las Armas (Zaragoza)
- Con entrada libre hasta completar aforo
Angel Carmona (Radio 3)
Llegó el momento. Las nuevas canciones de León Benavente están preparadas. Es la hora de escucharlas en directo. Será el próximo día 6 de abril a las 19.00h en la sala Las Armas, Zaragoza.
Muy cerca de allí, en Mozota, la banda tiene su base de operaciones. Allí, entre cables, micros y paellas se han rematado los temas que esperan fecha de presentación. Antes, los podrás escuchar en directo en Radio 3.
El próximo día 6 de abril a las 19.00h con entrada gratuita hasta completar aforo, León Benavente interpretará en versión eléctrica las canciones de su álbum titulado 2. Escúchalo en directo en Radio 3 o acércate a recibir su impacto sonoro. Ríete del cierzo.