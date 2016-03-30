León Benavente estrenan su nuevo disco en directo en Radio 3

Llegó el momento. Las nuevas canciones de León Benavente están preparadas. Es la hora de escucharlas en directo. Será el próximo día 6 de abril a las 19.00h en la sala Las Armas, Zaragoza.

Muy cerca de allí, en Mozota, la banda tiene su base de operaciones. Allí, entre cables, micros y paellas se han rematado los temas que esperan fecha de presentación. Antes, los podrás escuchar en directo en Radio 3.

El próximo día 6 de abril a las 19.00h con entrada gratuita hasta completar aforo, León Benavente interpretará en versión eléctrica las canciones de su álbum titulado 2. Escúchalo en directo en Radio 3 o acércate a recibir su impacto sonoro. Ríete del cierzo.