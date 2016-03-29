Vota al Mejor Artista Radio 3 en los Premios MIN 2016

El 19 de abril se celebrará la gala de entrega de los Premios de la Música Independiente, los Premios MIN.

Un año más, Radio 3 es medio oficial del evento y, como oyente de nuestra emisora, queremos darte la oportunidad de participar en estos premios.

Hemos seleccionado a 10 artistas que han publicado disco en el año 2015 para que votes a tu favorito. El plazo para votar estará abierto desde el martes 29 de abril a las 8.00h hasta el viernes 15 de abril a las 23.59h.

¡Vota y ayúdanos a elegir al mejor!

<a data-cke-saved-href="http://form1.rtve.es/view.php?id=218449" href="http://form1.rtve.es/view.php?id=218449" title="Premio Radio 3 al Mejor Artista">Premio Radio 3 al Mejor Artista</a>

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