Estrenamos una nueva canción de La Habitación Roja, "L'Albufera"

La Habitación Roja ya tienen listo su décimo disco de estudio. Se trata de un homenaje al motor de nuestro cuerpo y de la música: el corazón.

Éste es un disco sin complejos, que llega dos años después de La moneda en el aire y que va dirigido hacia la gente romántica. Así lo describe la banda:

“Aquí llega el amor. Nos parece necesario romper una lanza en favor del acto de amar, de sentir a flor de piel, de relacionarse, en contraposición a los tiempos de la corrupción, del rencor, del maltrato y del odio que destilan nuestro día a día y las redes sociales. Era el momento de hacer un disco que reivindicara lo que nos une”.