Estrenamos una nueva canción de La Habitación Roja, "L'Albufera"
- El 31 de marzo presentan en exclusiva su nuevo disco en 180 grados
- Se llamará Sagrado Corazón y se publicará el 1 de abril
La Habitación Roja ya tienen listo su décimo disco de estudio. Se trata de un homenaje al motor de nuestro cuerpo y de la música: el corazón.
Éste es un disco sin complejos, que llega dos años después de La moneda en el aire y que va dirigido hacia la gente romántica. Así lo describe la banda:
“Aquí llega el amor. Nos parece necesario romper una lanza en favor del acto de amar, de sentir a flor de piel, de relacionarse, en contraposición a los tiempos de la corrupción, del rencor, del maltrato y del odio que destilan nuestro día a día y las redes sociales. Era el momento de hacer un disco que reivindicara lo que nos une”.
Escucha Sagrado Corazón en exclusiva en 180 grados
Sagrado Corazón se publica el 1 de abril pero ellos quieren mostrarlo un día antes, en exclusiva, en 180 grados.
Vendrán a pasar la hora con nosotros y a hablarnos de un álbum que está lleno de hits y del que te hemos avanzado cuatro canciones, cinco con ésta que hoy estrenamos y que ellos mismo nos presentan, con la colaboración de The New Raemon: “L'Albufera”.
Nos quedan otras cinco por descubrir, así que te esperamos el 31 de marzo, a las 11.00h, en Radio 3.