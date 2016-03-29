Estrenamos una nueva canción de La Habitación Roja, "L'Albufera"

  • El 31 de marzo presentan en exclusiva su nuevo disco en 180 grados
  • Se llamará Sagrado Corazón y se publicará el 1 de abril
La Habitación Roja
Virginia Diaz (Radio 3)
Virginia Diaz (Radio 3)

La Habitación Roja ya tienen listo su décimo disco de estudio. Se trata de un homenaje al motor de nuestro cuerpo y de la música: el corazón.

Éste es un disco sin complejos, que llega dos años después de La moneda en el aire y que va dirigido hacia la gente romántica. Así lo describe la banda:

Aquí llega el amor. Nos parece necesario romper una lanza en favor del acto de amar, de sentir a flor de piel, de relacionarse, en contraposición a los tiempos de la corrupción, del rencor, del maltrato y del odio que destilan nuestro día a día y las redes sociales. Era el momento de hacer un disco que reivindicara lo que nos une”.

Escucha Sagrado Corazón en exclusiva en 180 grados

Sagrado Corazón se publica el 1 de abril pero ellos quieren mostrarlo un día antes, en exclusiva, en 180 grados.

Vendrán a pasar la hora con nosotros y a hablarnos de un álbum que está lleno de hits y del que te hemos avanzado cuatro canciones, cinco con ésta que hoy estrenamos y que ellos mismo nos presentan, con la colaboración de The New Raemon: “L'Albufera”.

Nos quedan otras cinco por descubrir, así que te esperamos el 31 de marzo, a las 11.00h, en Radio 3.