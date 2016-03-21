Delafé, con toda la fuerza

Les conocemos desde aquel éxito en la liga maquetera de 2004 cuando Facto Delafé y las Flores Azules se alzaron con el premio por aquel inolvidable "Mar, el poder del mar". Desde entonces, nuestras vidas han estado unidas hasta el punto de que, en un momento determinado de su carrera, aún llamándose con su nombre primitivo, tuvieron el detallazo de incluir al arriba firmante en la letra de "El indio" (gracias una vez más!!!).

Luego, por el camino, se han ido produciendo alteraciones en la alineación titular de la formación barcelonesa. En su momento Marc Barrachina dejó de formar parte del proyecto para dedicarse a su aventura de Facto y Los Amigos del Norte y la última alteración a la hora de nombrar a mi banda favorita viene dada por la reciente marcha de Helena Miquel, aunque aparece como colaboradora y voz invitada en esta última entrega.

Oscar d´Aniello se ha quedado solo (bueno, tiene a Dani muy cerca) ante el peligro pero las canciones siguen teniendo ese sello y etiqueta de garantía de toda la vida.

Ahora ya está aquí La fuerza irresistible. Y con tan maravilloso motivo volvemos a Barcelona (ya lo hicimos en la anterior entrega) para hacer un programa especial con miniconcierto incorporado este próximo jueves 31.

Hora de cita. La del programa: 5 de la tarde (lo dicen ellos en esa canción antes referida). Lugar: Sala Salamandra en L ´Hospitalet. Entrada libre hasta completar aforo. La cosa va a quedar de "lo más bonito".