Radio 3: Lo mejor de la semana del 14 al 20 de marzo

Radio 3 y el Museo Nacional del Prado han presentado esta semana Cultura16. Recogiendo el testigo de Cultura15 ponemos en marcha un evento de cinco días en el que expertos y creadores se encargarán de reflexionar en torno a los cambios que vive la cultura y el nuevo escenario que se ha creado para el desarrollo del talento.

En esta edición hablaremos sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos. Cultura16 se celebrará del lunes 4 al viernes 8 de abril a partir de las 20.00h en el Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Granada - 16/03/16 rne audio

El miércoles Hoy empieza todo amaneció desde Discos Bora Bora en Granada pinchando directamente los vinilos en el plato. Entrevistamos a 091 para celebrar su vuelta 20 años después de su adiós. Charlamos con Antonio Arias y saludamos a Harakiri Beach, Apartamentos Acapulco y Toulouse.

Antonio Vegarne

Radio 3 te ha adelantado material inédito de Antonio Vega en el 25º aniversario de No me iré mañana, el primer disco en solitario de Antonio Vega. Habían pasado tres años desde la separación de Nacha Pop y Antonio daba el salto por su cuenta con un trabajo que contenía, entre otras perlas, la archiconocida "Se dejaba llevar por ti".

Han pasado 25 años y, para celebrar el cuato de siglo de No me iré mañana, este viernes 18 de marzo se ha publicado una caja deluxe con la reedición del disco que incluye varias rarezas, material en directo, en formato acústico e incluso una demo.