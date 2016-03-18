Escucha en exclusiva 'Desértico", el disco debut de Berlina

Berlina estrenan en Radio 3 su primer larga duración. La banda con origen en Ávila y Madrid lanza su primer LP con el título de Desértico.

Ya lo puedes escuchar en exclusiva en nuestra web con el comentario canción a canción a cargo de los miembros del grupo.

Su primera referencia es de 2012 (un EP llamado Parcialmente despejado) aunque el gran despegue de su sonido se produjo con el EP homónimo que lanzaron en 2013.

Desértico = Berlina + Manu Cabezalí Canciones como "Tiempo y transfiguración", incluida en ese EP, marcaban el camino de lo que sería Desértico, un álbum co-editado por el sello Grabaciones a montones y también por el sello colombiano TheBurros Discos. Shoegaze, dream pop, psicodelia y experimentación son términos que se relacionan con este nuevo trabajo de Berlina que ha producido el grupo junto a Manu Cabezalí (Havalina). ¡Escúchalo ya comentado por la banda!

1. Futuro imperfecto Las letras de Berlina buscan reflejar un estado de ánimo o pintar imágenes con palabras. "Futuro imperfecto" habla de aceptar la imperfección y la sencillez para liberarnos y sentir la paz.

2. Desértico "Desértico" es una canción donde podemos encontrar dos partes o ambientes bien diferenciadas. Una primera parte más noise y una segunda parte quizá más psicodélica, más ambiental.

3. Tu voz sumergida Nuestras voces ocultas y miedos, que a veces nos impiden caminar... Su superación nos mantiene vivos.

4. Perdidos Es la canción que quizá más se aparta de la línea del disco por ser más pop. Habla de las relaciones sentimentales una vez superados los prejuicios y opresiones.

5. Nada Nuevas oportunidades casuales de la vida. Otro momento, otro lugar...

6. Un viaje entre nubres rojas Un atardecer de agosto, un viaje entre montañas...

7. Lo que nos rodea El desierto de los seres queridos que nos dejan. Los lugares que se quedan vacíos por su ausencia. El recuerdo pervive.

8. Renacer A veces las personas tenemos una extraña facilidad para romper relaciones humanas y renacer en otras de manera sorprendente.

9. Modelos y utopías Seguimos a quienes admiramos, nos inspiran, condicionan nuestro paso por el mundo, moldean nuestra personalidad... Las ilusiones son el motor del cambio.

10. #2 de dragones "#2 de dragones" es una canción ante todo positiva. Trata sobre los miedos que se apoderan de nosotros en alguna etapa de nuestra vida y cómo después de una gran lucha y con ayuda de ese ejército interno que tenemos todos somos capaces de sobreponernos a esos periodos de oscuridad y de temor. El miedo es inherente a la existencia humana por lo que debemos sabir convivir con él y, en ocasiones, hay que combatirlo.