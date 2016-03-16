Escucha el LP debut de Tourista, 'Colores paganos'

La escena peruana puede presumir de tener entre sus activos a Tourista, trío que debutó con un EP en 2012 y que ahora da el salto al gran formato.

Aquí tienes Colores paganos, el primer disco de esta banda compuesta por Rui (voz, guitarra), Sandro (batería) y Genko (sintetizadores, bajo) y con origen en Lima.

Después de haber tocado en el festival SXSW y de haber abierto conciertos de The Killers, Capital Cities o Wild Nothing, ahora llega el momento de que escuches por fin su primer álbum. ¡Disfrútalo!