Cambio de frecuencias

Radio Exterior de España emite su programación desde las 18 hasta las 22 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África y Atlántico sur, 15.390 Khz., banda de 19 metros.

- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros.

- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros.

- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros.

Y los sábados y domingos:

- África y Atlántico sur, 21.620 Khz, banda de 13 metros (de 14 a 18 horas), y 15.390 Khz., banda de 19 metros (de 18 a 22 horas).

- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 22 horas).

- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 22 horas).

- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros (de 14 a 22 horas).

Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:

Ses Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical. Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical. Asiasat 5: frecuencia 3.960 Mhz. Polarización horizontal.

frecuencia 3.960 Mhz. Polarización horizontal. Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.

frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular. Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.