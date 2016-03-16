Escucha material inédito de Antonio Vega en el 25º aniversario de 'No me iré mañana'

En 1991 el sello Polygram publicaba No me iré mañana, el primer disco en solitario de Antonio Vega. Habían pasado tres años desde la separación de Nacha Pop y Antonio daba el salto por su cuenta con un trabajo que contenía, entre otras perlas, la archiconocida "Se dejaba llevar por ti".

Han pasado 25 años y, para celebrar el cuato de siglo de No me iré mañana, este viernes 18 de marzo se publica una caja deluxe con la reedición del disco que incluye varias rarezas, material en directo, en formato acústico e incluso una demo.

Radio 3 te adelanta cómo suena ese material extra relacionado con uno de los grandes discos Antonio Vega.

Para empezar, dos canciones del álbum remasterizadas en 2016:

Canciones recomendadas Antonio Vega 01 Háblame a los ojos (Remasterizada) rne audio

Canciones recomendadas Antonio Vega 02 Lo mejor de nuestra vida (Remasterizada) rne audio

Una forma distinta de redescubrir el material de No me iré mañana es a través de estas dos canciones extraídas del ensayo acústico en casa de Carlos Narea (productor muy ligado a la carrera de Miguel Ríos).

Canciones recomendadas Antonio Vega 04 Mis dos amigos (Ensayo acústico) rne audio

Canciones recomendadas Antonio Vega 05 Síguelo (Ensayo acústico) rne audio

Para los amantes de las versiones originales de las canciones, aquí va una toma inédita de estudio; toda una demo grabada con caja de ritmos del tema "Tesoros".

Canciones recomendadas Antonio Vvega 03 Tesoros (Demo) rne audio

Y para terminar con el material inédito de No me iré mañana, aquí tienes dos canciones en directo del concierto de presentación del disco, que fue retransmitido por el programa de Radio 3 Disco grande en 1991.

Canciones recomendadas Antonio Vega 06 Se dejaba llevar por ti (Directo, 1991) rne audio