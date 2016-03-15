The Who actuarán en su gira de 50 aniversario en España

Se confirman los rumores. Los legendarios The Who serán cabezas de cartel del Azkena Rock, que se celebra en Vitoria-Gasteiz los días 17 y 18 de junio.

Los británicos también actuarán en un segundo concierto como parte del cartel de Mad Cool, el festival madrileño que se celebra también en esas fechas.

Llegarán con la gira 'The Who Hits 50!' con la que celebran sus 50 años de carrera y que pone sobre el escenario el álbum del mismo nombre que publicaron en 2014 con sus mejores éxitos.

The Who se añaden así a los nombres anteriormente confirmados para el Azkena Rock como son Primal Scream, Lucinda Williams, Gutterdämmerung feat. Henry Rollins, Blackberry Smoke, Vintage Trouble, Refused, Radio Birdman, Supersuckers, 091, Marky Ramone's Blitzkrieg, The Coup, Daniel Romano, Buffalo Killers, Luke Winslow-King, The London Souls, Jared James Nichols, Cobra, Raveneye y The Flying Scarecrow.