Radio 3: Lo mejor de la semana del 7 al 11 de marzo

Un año más, y van catorce ediciones, hemos vuelto a a celebrar nuestro particular maratón musical en colaboración con La Casa Encendida. 22 bandas ha participado este 13 de marzo en La Radio Encendida. Juancho Marqués & El Hombre Viento, Carmen Boza, Fetén Fetén, Niña Coyote eta Chico Tornado, Burning, Jacobo Serra, Raúl Rodríguez, Niño de Elche, Belako, MUCHO, WAS, Apartamentos Acapulco, Parade, anaut, Novedades Carminha, Ricardo Vicente, Miss Caffeina, Soledad Vélez, León Benavente, Love of Lesbian, Niños Mutantes.

Te los hemos contado en directo en Radio 3 y en videostreaming a través de nuestra web. Puedes volver a disfrutar los conciertos pinchando aquí: http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-encendida/

Turbo 3 Turbo 3 - Sidecars estrenan 'Contra las cuerdas' - 09/03/16 rne audio

Turbo 3 especial desde la sala La Puerta Falsa de Murcia con Sidecars estrenando su nuevo álbum, Contra las cuerdas.

Juancho, Gerbass y Ruly (acompañados por Martín Laudecina) interpretan algunas de sus mejores canciones y charlan sobre los entresijos de su nuevo trabajo y sobre el décimo aniversario de la banda.

George Martin junto a Paul McCartney y Ringo Starrrne

Especial adiós y especial programa dedicado a George Martin; al músico, al productor, al profesional detrás del grupo de más talento y menos perecedora influencia de todos los tiempos: los Beatles.

Margarita Manso, Marga Gil Roesset, Concha Méndez, Maruja Mallo, Angeles Santos, María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcin o Josefina de la Torre son nombres que faltan en la Generación del 27.

Celebramos el día de la mujer trabajadora con Las Sinsombreo, rescatados por un documental y un libro de Tania Balló.