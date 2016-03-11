Mechanismo estrenan el videoclip de "Proof of life"
- La canción forma parte del primer disco de la banda, titulado The Forlorn Hope
- Mechanismo debutan con un álbum producido por Manu Cabezalí y Charlie Bautista
RADIO 3
Radio 3 estrena el videoclip de Mechanismo para su single "Proof of Life". Con una voz a lo Morrissey y un sonido cuidadísimo (los responsables son (Manu Cabezalí y Charlie Bautista), este cuarteto madrileño presenta el disco The Forlorn Hope como su debut.
Los componentes de Mechanismo son Sebastian Maharg (voz/bajo), Antonio Ruiz (voz/guitarra), Alberto Torres (teclados/guitarra) y David “McPa” Parrilla (batería), protagonistas a su vez del videoclip de "Proof of life", realizado por Darío Vázquez.
El grupo estará presentando su primer disco en concierto el 28 de abril en Madrid (Sala Boite) y el 25 de junio en Huesca (Festival Polifonik Sound).