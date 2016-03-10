Desayuna con Hoy Empieza Todo en Granada, ciudad del rock

El próximo miércoles 16 de marzo te queremos presente en Discos Bora Bora de Granada. En 'Hoy Empieza Todo'. Desde las 7 de la mañana. Sí. Las 7.

Radio3 siempre ha tenido devoción por las ciudades que son caladeros culturales y, sin duda, Granada es una de ellas. Un camino que abren Los Ángeles y Miguel Ríos y que encuentra en sus cimas a Los Planetas, Lagartija Nick, Lori Meyers...

Siguiendo la iniciativa GRX R&R por la que locales míticos y lugares referentes de su cultura musical estarán dentro de un recorrido turístico, 'Hoy Empieza Todo' realizará su emisión en directo uniendo uno de los espacios que están dentro del recorrido (Discos Bora Bora) con una de las bandas inequívocamente imprescindibles: 091.

Tanto en solitario como con banda, las composiciones de Jose Ignacio Lapido son patrimonio cultural. Por ello, celebramos su reencuentro junto al resto de miembros de 091 para realizar una gira 20 años después de su adiós y hacer justicia a su legado.

El 'Hoy Empieza Todo' del próximo miércoles incluirá una entrevista en directo a 091... además de otras sorpresas que se están fraguando para que podamos desayunar juntos el día 16. Y lo de desayunar no es una metáfora. El café es cortesía de Radio3. Os esperamos este miércoles desde las 7.00h de la mañana en Discos Bora Bora con lo más granado de Granada.