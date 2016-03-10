Robert Plant, Cat Power o Crystal Fighters, al cartel del Cruïlla 2016

El festival Cruïlla 2016 desvela nuevos nombres para su próxima edición, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de julio en Barcelona.

Robert Plant estará en Cruïlla acompañado por los Sensational Space Shifters, conjunto instrumental que le servirá de apoyo para presentar el disco Lullaby... and the Ceasless Roar por primera vez en España. La voz de Lez Zeppelin con material nuevo. Un lujo.

Cat Power vuelve al festival barcelonés con Sun (publicado en 2012) como su último disco hasta la fecha. La imprevisible Chan Marshall se cuela en el cartel tras con dos décadas de carrera musical a sus espaldas, en las que ha experimentado diversos giros estilísticos. Cuentan que la última vez que tocó en Cruïlla terminó repartiendo rosas a los asistentes. Con Cat Power la sorpresa está asegurada.

Cartel del Cruïlla 2016rne

Crystal Fighters son un clásico ya de los festivales españoles y se encargarán de llevar la animación a un Cruïlla que también contará con los conciertos de Calexico, Skunk Anansie, Digitalism, Rudimental, Bomba Estéreo, Elefantes, Xoel López, Chambao, Snarky Puppy, Esperanza Spalding, Ramon Mirabent, Animal y Adrià Puntí.

Estos nuevos nombres se unen a las confirmaciones pasadas del festival, que incluyen a Damien Rice, Alabama Shakes, Vetusta Morla, Bunbury, Fermín Muguruza, Love Of Lesbian, 091, Ana Tijoux y Zoo.