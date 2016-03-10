Radio 3 te ofrecerá lo mejor del concierto homenaje a Carlos Cano

El 28 de Enero de 2016, el cantautor granadino Carlos Cano, que falleció el 19 de diciembre de 2000, habría cumplido 70 años. El sábado 12 de marzo se celebra un concierto homenaje bajo el lema “Carlos Cano cumple 70”, en el Palacio de Deportes de Granada.

Los últimos en incorporarse al homenaje han sido Carmen París, Amparo Sánchez, Pedro Pastor y Alberto Alcalá. También estarán Miguel Ríos, Estrella Morente, Kiko Veneno, Pasión Vega, Jota, Mísia, Raúl Alcover, Soleá Morente, Luis Pastor y Lourdes Guerra.

Cada uno de los artistas interpretará dos temas apoyados en una banda dirigida por Osvi Grecco, músico argentino que ha colaborado con Ariel Rot, Miguel Ríos, Ana Belén o Luz Casal. Podrás escuchar un resumen especial de este concierto el lunes de 22 a 23 h. en Radio 3.