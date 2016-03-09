Sieben, Vieux Farka Touré y BaBa ZuLa en la décima edición del MUD

Este jueves 10 de Marzo se inaugura en Lleida la décima edición del MUD (también conocido por Músiques Disperses), festival pionero de neo-folk en nuestro país que se celebrará en Lleida del 10 al 13 de Marzo y que este año presenta a Sieben, Vieux Farka Touré, The Optic Nerve y BaBa ZuLa, que compartirán escenario con el tarraconense Xarim Aresté i El Conjunt Del Miracle.

Todos los conciertos de esta edición se podrán disfrutar en el Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida y Radio 3 te los acercará en un programa especial que se emitirá el próximo lunes 14 de marzo a las 21 h.

El jueves 10 de marzo Inaugurará el Mud el inquieto músico de Flix, Xarim Aresté, que firmó uno de los más celebrados álbumes catalanes del 2015 con su “La rosada”, un disco plagado de matices que ahora, en un nuevo formato ampliado de hasta once músicos, recreará en directo.

La noche del viernes 11 Arrancará con el virtuoso músico británico Matt Howden se esconde, entre otros, tras este proyecto vanguardista. Con Sieben, Matt experimenta con voz y violín, sacando provecho de inabarcables loops y adentrándose en terrenos poco transitados como el folk gótico i el neo-clasicismo. La actuación que cerrará la noche irá a cargo de Vieux Farka Touré. Nacido en Mali el año 1981, y llamado a ser el próximo guitar hero de África, Vieux es el hijo del legendario guitarrista Ali Farka Touré, fallecido el año 2006 y quien intentó disuadir a su hijo de dedicarse a la música para evitarle las duras experiencias que él tuvo que sufrir con la profesión en su país.

El sábado 12 de marzo Tendremos la oportunidad de poder disfrutar de la actuación de una banda de culto: The Optic Nerve. Formados en Nueva York a mediados de los 80, en el momento en que el underground era el revival garage de bandas como Fuzztones o The Cynics, The Optic Nerve se relamían en su mundo particular, registrando mágicas canciones de folk-rock escuela Byrds que tal vez sabían que nadie les editaría.