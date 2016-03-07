Sidecars "Contra las cuerdas" en Turbo 3

Sidecars cumplen diez años y lo celebrarán en Turbo 3 estrenando su nuevo álbum, ‘Contra las cuerdas’. El miércoles 9 de marzo, te invitamos al programa especial que realizaremos en directo desde la sala La Puerta Falsa de Murcia, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Juancho, Gerbass y Ruly -acompañados de Martín Laudecina a la guitarra- nos ofrecerán una hora muy especial en la que redescubriremos algunas de sus mejores canciones para las que han tejido un nuevo traje acústico, con nuevos arreglos y matices, adelantando así parte del material que encontraremos en el disco que publicarán dos días después, ‘Contra las cuerdas’.