Sidecars "Contra las cuerdas" en Turbo 3
- Sidecars estrenan su nuevo disco en directo en Turbo 3
- Será este miércoles 9 de marzo a las 18.00h en La Puerta Falsa de Murcia
- Con entrada libre hasta completar aforo
Sidecars cumplen diez años y lo celebrarán en Turbo 3 estrenando su nuevo álbum, ‘Contra las cuerdas’. El miércoles 9 de marzo, te invitamos al programa especial que realizaremos en directo desde la sala La Puerta Falsa de Murcia, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
Juancho, Gerbass y Ruly -acompañados de Martín Laudecina a la guitarra- nos ofrecerán una hora muy especial en la que redescubriremos algunas de sus mejores canciones para las que han tejido un nuevo traje acústico, con nuevos arreglos y matices, adelantando así parte del material que encontraremos en el disco que publicarán dos días después, ‘Contra las cuerdas’.
Una noche para recordar
El álbum fue grabado en una noche de finales de octubre de 2015 en la madrileña sala But, donde Sidecars contaron con invitados de lujo como Iván Ferreiro, Leiva o M-Clan, y la dirección artística del reconocido Nigel Walker, productor habitual de la banda y de discos clave del rock hispano como ‘Sin documentos’ de Los Rodríguez. Además, el tríomadrileño estuvo arropado por músicos como Ramiro Nieto, Martín Laudecina, Mauro Mietta o Matías Sorokin.
Si quieres enterarte de los entresijos de lo último de Sidecars y de sus próximos pasos, acércate el miércoles 9 a La Puerta Falsa de Murcia. Recuerda: a las 18:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.