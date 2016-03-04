Pablo Und Destruktion estrena tema inédito en 'Tres en la carretera'

La Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. Diez días con la imagen, la música, la palabra: el encuentro. Cine, arte, poesía, talleres, como el de la artista asturiana Cristina Bustos. Una visita guiada por el cineasta Manuel Martín Cuenca al Museo de Bellas Artes de Asturias. "Mecatrónica" el último espectáculo de Música Prepost. Y el estreno absoluto de la intervención músico-poética de Pablo Und Destruktion y la Tribu del Trueno poniendo música al clásico de Robert Wiene Las manos de Orlac.

SACO, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y dirigido por el periodista Pablo de María, celebra su segunda edición del 26 de febrero al 6 de marzo en el Teatro Filarmónica de la ciudad y otros espacios.

Así fue esteTres en la Carretera, cara al público, en el Aula Magna de Laudeo, el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (entrada libre hasta completar aforo).

En vivo, la música de Pablo Und Destruktion, Lea Poldo y Javier Vallina, del grupo Bueno. En vivo, entrevistas con los realizadores Manuel Martín Cuenca y Gonzalo Tapia (que clausura la muestra con "Neckan"). Con José Luis Cienfuegos (director del Festival de Cine Europeo de Sevilla). Y con la artista Cristina Busto.